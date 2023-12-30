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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 30.12.2023 16:39
  • Giriş: 30.12.2023 16:39
  • Güncelleme: 30.12.2023 16:46
Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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