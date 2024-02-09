Elazığ'da 6 ay önce evlendiği kadını öldüren uzman çavuş tutuklandı

Elazığ'da 6 ay önce evlendiği Burcu Demir isimli kadını, çalıştığı hastanenin bahçesinde tabanca ile öldüren uzman çavuş M.C. tutuklandı.

Elazığ’da fizyoterapist teknikeri eşini hastane bahçesinde silahla vurarak öldüren uzman çavuş tutuklandı.

Olay, dün Elazığ Medikal Hospital arkasında Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı.

Ardından ikili arasında tartışma çıktı. M.C., yanında getirdiği tabanca ile Demir’e peş peşe ateş etti.

Burcu Demir, ağır yaralanırken uzman çavuş M.C. aracına binerek kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCA İLE YAKALANDI

Eşini öldüren M.C., yapılan çalışmanın ardından cinayeti işlediği silahla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.