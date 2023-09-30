Elazığ'da iş makinesi ile kamyonun arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında manevra yapan iş makinesi ile park halindeki kamyonun arasında kalan inşaat işçisi Ahmet Bozkurt (59), yaşamını yitirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

​Elazığ'da bie işçi yıkım sırasında menevra yapan kepçe ile hafriyat kamyonunun arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Saratik Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında, yıkım şirketinde çalışan inşaat işçisi Ahmet Bozkurt, manevra yapan iş makinesi ile park halindeki hafriyat kamyonu arasında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda hayatını kaybetti.

Bozkurt’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kepçe operatörü İ.Ç. ve yıkım şirketinin sorumlusu İ.E., gözaltına alındı.