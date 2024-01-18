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Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 18.01.2024 16:31
  • Giriş: 18.01.2024 16:31
  • Güncelleme: 18.01.2024 16:37
Kaynak: İHA
Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saatini 15.59 olarak duyurdu.

Sarsıntı, yerin 7 kilometre altında meydana geldi. 

Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. 

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