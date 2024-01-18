Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saatini 15.59 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2024-01-18
Saat:15:59:25 TSİ
Enlem:38.59917 N
Boylam:39.65444 E
Derinlik:7.34 km
Detay:https://t.co/qoVI5DB1HL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntı, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.
Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
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