Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu

Elazığ’da sağanak yağış etkili olurken, meteoroloji vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Akşam üstü başlayan yağış, şiddetini aralıklarla artırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Elazığ’da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar oluşabilir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.