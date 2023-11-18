"Elektrik borcunu ödeyemeyen çiftçi, tarlasını yabancılara satıyor"

Çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilere TEDAŞ'a olan borçlarından dolayı haciz geldiğini, mağdur olan çiftçinin ise tarlasını yabancılara satmak zorunda kaldığını söyledi. Elektrik borçlarının faizlerinin silinmesi konusunda çağrı yapan Gürer konuya ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde yıllar önce kurulacağı açıklanan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin durumunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Bor'daki Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne ilişkin karraın Karapınar'la aynı dönemde alındığına vurgu yapan Gürer, "Daha bize çivi çakılmadı, Karapınar bitti. Her sorduğumda da bir 'İhale oldu, olacak, yapılacak' gibi yanıtları alıyoruz. Olacak mı olmayacak mı? Bunu da bir açıklığa kavuşturalım" ifadesini kullandı.

"ÇİFTÇİNİN ELEKTRİK BORÇLARINA AİT FAİZLER SİLİNMELİ"

Çiftçilerin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (TEDAŞ) olan elektrik borçlarından dolayı mağduriyet yaşadığına işaret eden Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Orhanlı beldesinde çiftçilere TEDAŞ'a borçlarından dolayı haciz geldiğini, onlarca çiftçi ellerinde haciz belgeleri yerinde gördüğünü söyledi.

Gürer, "Çiftçi zaten sorunlu, bir de haciz yoluyla üzerine gidildiği zaman olan şu; yabancılar ve başka illerden gelen parası olanlar bu gariban çiftçinin toprağını alıyor, o da borcunu ödemeye çalışıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmalı ve özellikle bunların faizleri silinmeli. Bununla ilgili yapılacak çalışma bunların mağduriyetini ortadan kaldırır" ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

"GES’LERLE İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLEMİYOR"

Üreticilerin kendi hesaplarına açtıkları güneş enerjisi santrallarıyla ilgili sorunlara da değinen Gürer, "Edikli'de bir kasabamızda çiftçimize gittim. İhtiyacından fazla enerji üretiyor, ürettiği enerji elinden alınıyor, bedel de verilmiyor. Onu kendi kullanmak istiyor; 'yok, kullanamazsın' diyorlar. Bu nasıl bir yaklaşım biçimi? Yine, yurttaşın GES için 100 dönüm tapusu var, 100 dönüm de kiralamış; kiraladığı yer için de GES'ini kullanmak istiyor, 'olmaz, tapu senin değil, burada böyle bir işlem yapamazsın' deniliyor. böylesi bir durum daha var" şeklinde konuştu.

AKDENİZ’DE DOĞALGAZ ARAYIŞI HANGİ AŞAMADA?

Akdeniz’deki doğalgaz arayışıyla ilişkin son durumun açıklanmasını da isteyen Gürer, "Doğu Akdeniz'de İsrail, Mısır'da iki ülke fiilen üretime başladı ve pazara gidecek en kısa ekonomik yolun Türkiye'den geçeceği ifade edilmiş ve kamuoyuna bu Akdeniz'deki doğal gaz arayışı çok farklı biçimde sunulmuştu. Şu anda 8 tane kuyuda da çalışma yapıldı. Orada çıkan sonuç nedir? Yani orada gaz bulundu mu, böyle bir çalışma var mı? Taşucu’nda limanda gemiler bağlı duruyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı?" diye sordu.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Niğde’de son zamanlarda artış gösteren elektrik kesintilerine ilişkin sorunlara da dikkat çeken Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrik kesintileri Niğde ilinde sıkça yaşanıyor, bir bakıyorsunuz, Deniyor ki; 'elektrik kesintisiz veriliyor.' Herhâlde onu kesintisiz alan iller var ama yaz aylarında bir gün boyunca elektriği kesilen bölgeler var. Bu elektrik kesintileri neden yaşanıyor? Onun yanı sıra, bu sulama suyunda çiftçilerin kullandığı enerjinin -kanun düzenlemesi de yapılmıştı- bedeli hasat sonu alınacaktı. Bu uygulamaya geçildi mi yoksa çiftçiden ne olur ne olmaz diye o kadar teminat alınıp canı çıkarıldıktan sonra mı bu uygulama sürüyor? Bunu da açıklarsanız memnun oluruz…"