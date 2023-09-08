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Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

ÖSYM tarafından 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da saat 13.45'te e-YDS yapılacak. 80 soru için 180 dakika sürenin verileceği sınava 5 bin 82 adayın katılacak.

Güncel
  • 08.09.2023 12:26
  • Giriş: 08.09.2023 12:26
  • Güncelleme: 08.09.2023 12:32
Kaynak: AA
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Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki sınav merkezlerinde yarın yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın onuncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki "e-sınav" merkezlerinde İngilizce dilinde uygulanacak.

Sınav saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. 5 bin 82 adayın katılacağı sınavda 348 personel görevli yer alacak.

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

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