Elemelerden geldi, yarı finale çıktı
Avustralya Açık'ta tek kadınlar çeyrek finalinde rakibini yenen Dayana Yastremska, 46 yıl sonra elemelerden gelerek yarı finale yükselen ilk kadın tenisçi oldu.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska, Çek rakibi Linda Noskova'yı yenerek yarı finale çıktı. Yastremska, 1978'den bu yana Avustralya Açık'ta elemelerden gelerek yarı finale yükselen ilk isim oldu.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında oynanan ve 1 saat 18 dakika süren çeyrek final maçında, 23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi, 19 yaşındaki Çek rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Yastremska, 1978'den bu yana Avustralya Açık'ta elemelerden gelerek yarı finale yükselen ilk isim oldu.
Tek kadınlarda 93. sırada yer alan oyuncu, çeyrek finaldeki galibiyetiyle Melbourne'de üst üste 8. maçını kazandı.
Ukraynalı tenisçi, yarı finalde Zheng Qinwen-Anna Kalinskaya maçının galibiyle karşılaşacak.