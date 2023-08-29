ELN, kaçırdığı bir askeri serbest bıraktı

Kolombiya hükümeti ile ‘ateşkes’ anlaşması imzalayan ELN, 20 Ağustos’ta kaçırdığı bir askeri serbest bıraktı.

Kolombiya'da, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 20 Ağustos'ta kaçırdığı bir askeri Ombudsman Ofisi yetkililerine teslim etti.

Ombudsman Ofisi Başkanı Carlos Camargo yaptığı açıklamada, Arauca yönetim bölgesine bağlı Fortul kasabasında ELN mensuplarınca kaçırılan 21 yaşındaki asker Oswaldo Rios Vinasco'nun, kendilerine teslim edildiğini duyurdu.

Silahlı grupların elinde bulunan tüm kişilerin serbest bırakılması için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Camargo, "Bütün yasa dışı silahlı gruplar, özellikle de hükümetle müzakere sürecinde olan gruplar, barışı sağlama yönündeki iyi niyetlerini göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur barış müzakereleri, 9 Haziran'da, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin, 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı bildirilmişti.