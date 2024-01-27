Elon Musk'ın şirketine 'tehlikeli madde' cezası

Elon Musk'a ait Neuralink'in Teksas ve Kaliforniya'daki tesislerini inceleyen Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin, şirkete 2 bin 480 dolar para cezası verdiği ortaya çıktı.

ABD'li milyarder Elon Musk'un beyin implantı şirketi Neuralink'in, Ulaştırma Bakanlığı'nın (DOT) tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Reuters'ın aktardığına göre Şubat 2023'te bakanlık müfettişleri, şirketin Teksas ve Kaliforniya'daki tesislerinde yaptığı incelemeler sırasında Neuralink'in kendisini tehlikeli madde taşıyıcısı olarak kaydettirmediğini tespit etti.

'Ksilen' isimli yanıcı sıvı madde de dahil olmak üzere, tehlikeli atıkların uygun olarak ambalajlanmadığı da belirlendi. Kayıtlara göre müfettişler, şirkete toplam 2 bin 480 dolar para cezası verdi. Neuralink'i araştıran bakanlığa bağlı Boru Hattı ve Tehlikeli Madde Güvenliği İdaresi'nin sözcüsü, ihlalleri ve para cezasını doğruladı ve soruşturmanın artık kapatıldığını söyledi.

Neuralink'e ilişkin soruşturma, araştırma deneyleri sırasında hayvanların öldürüldüğü haberlerinin kamuoyuna yansımasıyla beraber başlatılmıştı. Şirketin, 2018'den 2022'ye kadar yapılan deneylerde 280'den fazla koyun, domuz ve maymun da dahil olmak üzere yaklaşık 1500 hayvanı öldürdüğü belirtilmişti.