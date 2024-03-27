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Elon Musk'ın Starlink uyduları Bitlis'te görüntülendi

Elon Musk'ın uydu interneti erişimi sağlamak üzere hayata geçirdiği Starlink uydularının geçişi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde görüntülendi.

Güncel
  • 27.03.2024 01:05
  • Giriş: 27.03.2024 01:05
  • Güncelleme: 27.03.2024 01:09
Elon Musk'ın Starlink uyduları Bitlis'te görüntülendi
İHA

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından gökyüzünde izlendi.

 Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıra halde giden uydular gözlemlendi.

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