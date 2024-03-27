Elon Musk'ın Starlink uyduları Bitlis'te görüntülendi
Elon Musk'ın uydu interneti erişimi sağlamak üzere hayata geçirdiği Starlink uydularının geçişi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde görüntülendi.
Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından gökyüzünde izlendi.
Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıra halde giden uydular gözlemlendi.