Elon Musk: X platformu, tüm kullanıcılar için ücretli olabilir

Elon Musk, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun tüm kullanıcılar için ücretli hale gelebileceğini söyledi. Kararın bot hesaplardan kurtulmak için alınabileceğini aktaran Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız" dedi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya platformuna erişebilmek için tüm kullanıcıların ücret ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

"DÜŞÜK KADEMELİ BİR FİYATLANDIRMA SİSTEMİ KULLANACAĞIZ"

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi" dedi.

Musk, Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde, X platformundaki "antisemitizm" içerikli paylaşımlara da değinerek, bunların hepsine karşı olduğunun altını çizdi.

Platformda, ifade özgürlüğü ve içerik denetimi arasındaki dengeyi tutturmanın zor olduğunu kabul eden Netanyahu da Musk'ı bu dengeyi doğru kurmaya çağırdı.