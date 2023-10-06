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Elon Musk’a Twitter davası: Soruşturmada ifade vermemiş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Twitter'ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in CEO’su Elon Musk'a dava açtı. Mahkemeden Musk'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ifade talebine uymaya mecbur bırakılması istendi.

Dünya
  • 06.10.2023 07:24
  • Giriş: 06.10.2023 07:24
  • Güncelleme: 06.10.2023 07:28
Kaynak: AA
Elon Musk’a Twitter davası: Soruşturmada ifade vermemiş
Fotoğraf: AA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a dava açtı.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine yapılan başvuruda, SEC'in geçen yıl nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında Musk'ı 15 Eylül'de ifade vermeye çağırdığı ancak Musk'ın ifade vermeye gelmediği bildirildi.

Başvuruda, SEC'in söz konusu soruşturmada Musk'ın Twitter hisselerini satın alması ve yaptığı yatırıma ilişkin beyanlarını incelediği belirtildi.

SEC'in avukatları tarafından yapılan şikayette, Musk'ın ifade vermemesinin federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik soruşturmayı engellediği ve geciktirdiği kaydedildi. Mahkemeden Musk'ın SEC'in ifade talebine uymaya mecbur bırakılması istendi.

Musk, Twitter'ı geçen yıl yaklaşık 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı.

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