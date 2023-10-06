Elon Musk’a Twitter davası: Soruşturmada ifade vermemiş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Twitter'ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in CEO’su Elon Musk'a dava açtı. Mahkemeden Musk'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ifade talebine uymaya mecbur bırakılması istendi.

Dünya 06.10.2023 07:24 Giriş: 06.10.2023 07:24

Güncelleme: 06.10.2023 07:28 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA