Emekçi asgari ücreti bekliyor

Ekonomi Servisi

Milyonlarca çalışan ve ailelerinin yaşam koşullarını belirleyen asgari ücret görüşmeleri ‘hedef enflasyon’ ve ‘tek zam’ tartışmalarının gölgesinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevzuat gereği 1 Aralık’ta çalışmaya başlayacağını söyledi. Ancak Sosyal Politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, toplantı için henüz taraflara bir davet gitmediğini belirtti.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplantı çağrısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yapıyor. Şu ana kadar taraflara gitmiş bir bilgi veya davet ve saptanmış bir tarih yok. 1 Aralık’ta Türk-İş Genel Kurulu var. Komisyonda Türk-İş de yer alıyor. Komisyonun o gün toplanması fiilen imkânsız" ifadelerini kullandı. Bu arada iktidarın, hedef enflasyon ve yılda tek maaş zammı planına yönelik sendikaların tepkisi sürerken asgari ücretli ilgili bir çok senaryo dile getiriliyor. Uzmanların tahminlerine göre, asgari ücrete yüzde 35 ile yüzde 55 arasında bir zam yapılması öngörülüyor. Zam oranın yüzde 35 olması durumunda asgari ücret 15 bin 392 TL, yüzde 55 olması durumunda ise asgari ücret 17 bin 673 TL olacak. Öte yandan Yöneylem Araştırma’nın "Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?" araştırması yaptı. 2 bin 400 kişiyle yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 19,2’si 15 bin-16 bin TL, yüzde 25,4’ü 20 bin-21 bin TL, yüzde 33,6’sı ise 24 bin TL ve üzeri olması gerektiği yönünde görüş belirtti. Diğer katılımcılar ise 17 bin TL ile 24 bin TL arasında değişen önerilerde bulundu.