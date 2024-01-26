Emekçi ek protokol istiyor

Emek Servisi

DİSK/Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube, örgütlü olduğu Karabağlar Belediyesi’nde talep edilen ek protokol sürecinde uzlaşma sağlanamadığı için basın açıklaması düzenledi.

Karabağlar Belediye binası önünde dün düzenlenen açıklamada konuşan Şube Başkanı Savaş Aras, “Siyasal iktidar tarafından çalışanlara yönelik yapılan ya da yapılması planlanan kısmi düzenlemelerde belediye işçilerinin adı bile ne yazık ki geçmiyor. Belediye işçilerinin mağduriyetleri giderek artıyor. Maaşlarımızda iyileştirme talep ediyoruz" dedi.