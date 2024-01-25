Karabağlar’da emekçinin onayıyla TİS imzalandı

Emek Servisi

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube ile Karabağlar Belediyesi arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yerel seçimler nedeniyle 3 aylık dönemi kapsayan TİS görüşmelerinde, Karabağlar Belediyesi emekçilerinin maaşlarına yüzde 105 oranında zam yapıldı.

Belediyenin yüzde 105 oranındaki zam teklifini sendika yönetimi emekçilere sordu. Pazartesi günü yapılan görüşmede Selvitopu’nun 15 bin lira teklif etmesi üzerine bu teklif sendika yönetimi tarafından emekçilerin oyuna sunuldu. Emekçilerin yapılan referandum sonucunda yüzde 105’e karşılık gelen artışa evet demesi ile TİS süreci bağıtlandı.