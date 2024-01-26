Emekçiler sokakları bırakmıyor

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Arjantin'de çeşitli sendikaların "ulusal grev" çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin yeni ekonomi politikalarını protesto etti. Genel İş Konfederasyonunun (CGT) başını çektiği gösteriler, yoğunluklu olarak başkent Buenos Aires'te yapıldı.

Sendikalar, Milei hükümetinin "yeni ekonomi ve sosyal önlemler" adı altında grev hakkını yok etmeye çalıştığını ve bu kapsamda Kongre'ye gönderdiği torba yasanın reddedilmesinin işçi hakları açısından elzem olduğunu savundu. Sendikalar, işçi haklarına zarar verildiğini düşündükleri yasanın geri çekilmemesi halinde ulusal grev protestolarına devam edeceklerini duyurdu.