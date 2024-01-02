Sendikadan grev çağrısı

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Arjantin’in ana işçi konfederasyonu olan Genel Emek Konfederasyonu (CGT), 24 Ocak için grev çağrısında bulundu. Evrensel’in haberine göre çağrı, aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümetinin 300’den fazla maddesiyle çalışma mevzuatı ve sağlık sistemini daha esnek hale getirerek devlet petrol şirketinin özelleştirilmesinin yolunu açan “mega kararname”sinin yanı sıra meclise sunduğu 600’den fazla maddeli torba yasa tasarısının ardından geldi.

Sendikaların 24 Ocak yürüyüşü ise hükümet tarafından uygulanan “protesto karşıtı protokol”e karşı da yeni bir meydan okuma olacak. Sendikalar geçen hafta Milei’nin kararnamesini reddetmek üzere başkent Buenos Aires’te miting düzenleyerek gövde gösterisi yapmıştı.