Milei’ye karşı isyan

Arjantin’de aşırı sağcı Milei’nin ekonomiyi kuralsızlaştıran, işçi haklarını biçen ve kamu şirketlerini özelleştiren “kemer sıkma politikalarına” karşı tepki büyüyor. Binlerce işçi ve emekçi, Milei’nin kararnamesini protesto etti.

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Arjantin’de devlet başkanı seçilen aşırı sağcı Milei’nin hükümetinin kemer sıkma ve ekonominin “kuralsızlaştırılması” politikalarına karşı protestolarını tüm yasaklara rağmen sürdürüyor.

Başkent Buenos Aires'te, Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Milei hükümetinin ekonomi politikasına ve kuralsızlaştırma kararnamesine tepki gösterdi. Göstericiler, Başkan Milei'nin uyguladığı yeni politikaları, artan temel gıda fiyatlarına, durdurulamayan enflasyona ve giderek artan yoksulluk oranını protesto etmek üzere sokaklara döküldü. Polis ekipleri göstericilere müdahalede bulundu.

Anayasa Mahkemesi Sarayı önünde gazetecilere açıklamada bulunan İşçi Sendikası Genel Sekreteri Gerardo Martinez, kuralsızlaştırma kararnamesine karşı olduklarını belirterek, "Başkan Milei'nin meşruiyetini sorgulamıyoruz ancak onun güçler ayrılığına saygı duymasını istiyoruz. İşçiler anayasal haklarını savunuyor" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Milei'nin, ekonomide köklü değişimler vadettiği kuralsızlaştırma kararnamesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan CGT, Kongre'nin bu karara karşı gelmesi gerektiğini belirtti. CGT, hükümetin ekonomide önemli bir düzenleme yaparken, iş insanları ve sendikalardan oluşan 3'lü bir diyalog masası oluşturması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Milei, yayımladığı “reform” kararnamesiyle 300'ü aşkın yasa ve yönetmelikte değişiklik yapmayı ya da mevcut mevzuatın iptalini hedefliyor. Bunun ötesinde Kongre onayı gerektiren değişiklikler için de Kongre’ye bir dizi yasa tasarısı sunacağı bildiriliyor.

‘RADİKAL KARARLAR’

Sendikaların iddiasına göre kararname kapsamında, grev hakkı sınırlandırılıyor, iş sözleşmeleri ve kıdem tazminatı sistemi değişiyor, çalışma kuralları yeniden tanımlanıyor, kamu şirketlerinin özelleştirilmesinin önü açılıyor, yıllık enflasyonun yüzde 160'ı aştığı durumlarda tüketicileri fiyat artışı karşısında koruyan yasa da yükümlülükten kalkıyor.

Geçen hafta açıklanan yasa değişiklikleriyle kiraları düzenleyen ve kamu iktisadi kuruluşlarının özelleştirilmesini önleyen kurallar yürürlükten kaldırılmıştı. Hükümet, devlet harcamalarını yüzde 5 oranında kısmayı amaçlayan 7 bin kamu çalışanının sözleşmesini kararname ile feshetmişti.

Milei ayrıca, "gerçek işlerin yaratılma sürecini kolaylaştırmak amacıyla iş yasalarının modernleştirilmesi" gerekçesiyle turizm, uydu internet hizmetleri, ilaç sanayisi, şarap üretimini ve dış ticareti etkileyen emekçiler aleyhine bir dizi düzenlemeyi de yürürlüğe soktu.

Arjantin’in ekonomik anlamda “zor” bir dönemden geçtiğini belirten Milei, “radikal kararlar” alınacağını duyurmuştu. Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini bildirmişti. Hükümet, görevdeki ilk haftasında pesoyu yüzde 50'den fazla devalüe etmişti. Arjantin, dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Arjantin'de enflayon yüzde 161 civarında seyrediyor.