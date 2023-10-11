Emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek? 2023 Emekli ikramiyesi ödeme tarihi

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söylemesinin ardından emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek sorusu gündeme oturdu. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek? İşte 2023 Emekli ikramiyesi ödeme tarihi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere 1 kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını söylemesinin ardından emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek sorusu gündeme oturdu. Maaşlarında zam bekleyen milyonlarca emekli yurttaşa sadece ikramiye verileceğinin açıklanmasıyla birlikte 2023 emekli ikramiyesi ödeme tarihi araştırması hız kazandı. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman ve kimlere verilecek? İşte 2023 Emekli ikramiyesi ödeme tarihi...

Emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

Emekli ikramiyesi sadece çalışmayan emekli yurttaşlara verilecek. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan konuya ilişkin; "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." dedi.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Bakan olarak, emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleyeceğimiz projelere adım atmak istiyoruz. Teknik çalışmalarımızı bitirdik, yarın (11 Ekim) Meclis’e sunacağız. Kasım ayında da inşallah ödemeyi yapacağız." dedi.

2023 Emekli ikramiyesi ödeme tarihi

2023 yılı içinde Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyelerinin yanı sıra emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere üçüncü bir ikramiyenin verileceği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi hakkında Kasım ayını işaret etti.