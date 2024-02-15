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Emekli Orgeneral Saldıray Berk toprağa verildi

Yaşamını yitiren eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk için cenaze töreni düzenlendi. Berk'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Güncel
  • 15.02.2024 14:16
  • Giriş: 15.02.2024 14:16
  • Güncelleme: 15.02.2024 14:20
Kaynak: AA
Emekli Orgeneral Saldıray Berk toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenazesi toprağa verildi.

Berk (76) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Berk'in cenazesi, kılınan namazın ardından top arabasına konularak askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü.

Törene, Berk'in ailesinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı.

Berk'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi
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