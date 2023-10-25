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Emekli özel harekat polisi evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Aydın'da emekli özel harekat polisi Şeref Taştan evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 25.10.2023 13:33
  • Giriş: 25.10.2023 13:33
  • Güncelleme: 25.10.2023 13:36
Kaynak: İHA
Emekli özel harekat polisi evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: İHA

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Halay Sitesi’ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan ve malulen emekli 58 yaşındaki özel harekat polisi Şeref Taştan'dan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde Taştan'ı yerde hareketsiz yatar halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Taştan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

30 yıl önce trafik kazası sonucu ölümden dönerek belden aşağısı felç kalan, anne ve babasının ölümünden sonra yalnız yaşayan Taştan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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