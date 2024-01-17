Emekli zammının ardından yeni ölüm aylıkları belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranını açıklanmasının ardından ölüm aylığı tutarları kesinleşti. Buna göre en düşük 'dul aylığı' 5 bin TL, 'yetim aylığı' ise 2 bin 500 TL olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam yapıldığını açıklamasının ardından ölüm aylıkları da belirlendi.

Son zamlara göre en düşük ölüm aylığı 5 bin TL oldu. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldiği için ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alan kişiye ödenecek tutar 5 bin TL olacak.

Ölen kişinin çocuğu ise maaşın yüzde 25'ini alıyorsa alacağı en düşük ücret 2 bin 500 TL olacak.