Emekliler battaniyeye sarılıyor

Ek zammın göstermelik olduğunu kaydeden DİSK / Emekli-Sen’liler Samsun’da sokağa çıktı. Emekliler, ısınmak için battaniyeye sarıldıklarını söyleyerek “Biz bu rakamlara aldanmıyoruz, hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

Emekliler yapılan ek zammın yetersiz olduğunu belirterek iktidara tepki gösterdi. DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi üyeleri, Gazi Müzesi önünde emekli maaşlarını protesto etti. Şube Sekreteri Ayten Kutlu, “İnsanca yaşamak beslenebilmek, ilacımızı alabilmek, sağlıklı bir sağlık hizmeti alabilmek, torunlarımızın karşısına alnımız ak çıkabilmek, soframızda çorbamızı, etimizi, sütümüzü, yumurtamızı, sofraya koyabilmek için çabalıyoruz” dedi.

Kışı battaniye altında geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Kutlu, şöyle konuştu: “Verecekleri paralar, daha Hazine’den çıkmadan tükendi. Emekliler, açlık sınırının altında yaşamayı kabul etmiyorlar. En düşük emekli aylığının, 10 bin liraya yükseldiği gerçeği yansıtmıyor. Aylıklara seyyanen ya da oransal olarak, bir artış yapılmadığı kök maaşlara yansıtılmadığı sürece bütün rakamlar aldatmaca. Bu rakamlara aldanmıyoruz. Hakkımızı alana kadar sokaklarda olacağız.” Emekli Mustafa Erkenet ise “Tüm sefalet ücretlerine karşı hayır diyoruz. Hasta katkı paylarına, hayır diyoruz. Tüm kamu çalışanlarına verilen, 8 bin 77 liranın tüm emeklilere de verilmesini talep ediyoruz” dedi. Emekli Tacettin Aydın da şunları söyledi: “İktidara geldiği günden itibaren, aylık bağlama oranlarını düşürenler, emekliye ulaşımı zorlaştıranlar, 2024’ü emekliler yılı olarak ilan ettiler. Emeklilik artık çalışanlar için kâbus haline geldi. Bundan sonra çalışanları bekleye, sefalet düzeyinde bir emeklilik aylığı.”

CUMHURBAŞKANI GEÇİNSİN

Emekli Gülsen Kılınç, şöyle konuştu: “Bugün gidip marketten aldığımız bir gıda maddesini yarın gidip aynı ölçüde alamıyoruz. Aylıklarımıza yüzde 100 zam da yapılsa enflasyona dur demedikçe kesinlikle bizi iyi yaşatmayacaklar. Cumhurbaşkanı’nın biraz bizim aylıklarımızla geçinmeye çalışmasını istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bu hayat pahalılığında kira mı verecek, faturaları mı ödeyecek, çocuk mu okutacak, yoksa karnını mı doyuracak?”

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar ise yaptığı açıklamada, “Emekli ile özellikle böyle ikide bir emekliye umut gibi söylenen cümleler bizi üzmektedir. Ne müjde istiyoruz ne böyle zaman zaman belli aralıklarla gerçekten eğlenilir gibi dalga geçilsin istiyoruz. Milli hasıla da yer alan emeklinin payını vermelerini talep ediyoruz” dedi. Öte yandan Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, çalışanların ve emeklilerin aylıklarına yapılacak zammın belirlenmesinde etkili olan TÜİK verilerini eleştirdi. Dede, yaptığı yazılı açıklamada çalışanların ve emeklilerin yüksek enflasyonun sorumlusu olmadığını belirterek şunları belirtti: “Hiçbir devlet yurttaşlarının haklarını gasp edemez” dedi.