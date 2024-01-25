Emekliye yine göstermelik zam

Begüm UĞURLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ocak ayı itibariyle yüzde 49,25 oranında ek zam yapılacağını açıklaması da emekliye deva olmadı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yüzde 5’lik zam açıklamasının ardından tepkiler dinmeyince iktidardan bir ek zam daha geldi. Kök aylıklara ek olarak yüzde 7 oranında zam yapılsa da en düşük emekli maaşı 10 bin lirada kaldı. Emekliler, yüzde 7’lik zammın göstermelik olduğunu belirtti.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, yapılan ek zammın emeklilerin büyük bir kısmına faydasının dokunmayacağını belirtti. Ergen, şunları ifade etti: “Taban aylığı 6 bin TL olan birine yüzde 50 zam yapılsa bile maaşı 9 bin TL’ye çıkıyor. Bu insanların işine yaramıyor çünkü zaten 10 bin TL taban maaşı konulmuş. Yani yaklaşık 9 milyona yakın insan buradan çok fazla bir gelir elde edemeyecek. Bunların bir kısmı 10 bin TL, diğerleri de 300-500 TL fazlasını alacak hepsi bu. Emeklilerin tepkisini bu şekilde en dipte tutmaya çalıştılar. 1 Ocak zammını üç sefer açıklamak zorunda kaldılar çünkü bu dikiş tutmayan bir sistem ve bunun değiştirilmesi lazım. En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı olan 32 bin 861 TL’ye eşitlenmesi gerekiyor. ”

DİSK/Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ise şunları dile getirdi: “Bu ülkeyi yönetemiyorlar. ‘Beş verdim yetmedi, iki verdim yetmedi, üç verdim’ böyle bir mantık olmaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizim taleplerimiz çok açık ve net. 5510 sayılı kanunun öncesine dönme zorunluluğu var, en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesi talebimiz var, kaldı ki asgari ücret de bizim taleplerimizin çok altında. Asgari ücretin de yoksulluk sınırının en az yarısı kadar olması ve en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Onun dışındaki yüzdelik zamları kabul etmiyoruz. Bu durum, ülkeyi yönetemediklerinin açık bir göstergesi. Bu zamlar tamamen seçim yatırımıdır, biz bunu kabul etmiyoruz.”

GERÇEKTE ARTIŞ YOK

Bağ-Kur ve SSK emeklisine yüzde 49,25’lik ek zammın düşük aylık alan milyonlarca emekliyi etkilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Aziz Çelik, milyonların 10 bin TL aylık almaya devam edeceğini söyledi. Çelik, “Emekli aylıkları yama ile düzelmez. Sistem kökten değişmeli. Kök aylığı 6 bin 700 ve altında olan emekliler yüzde 49,25 değil yüzde 33,3 zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25 zam yapılması düşük aylık alan milyonlarca emekliyi etkilemeyecek. Milyonlarca emekli 10 bin TL emekli aylığı almaya devam edecek. Emekli aylıkları yama ile düzelmez! Sistem kökten değişmeli.” dedi.