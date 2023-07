Emeklilerden İŞKUR'a temsili 'iş başvurusu': Bu maaşlarla geçinemiyoruz

Mersin'de emekliler, düşük maaş, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına dikkat çekmek için İŞKUR'a temsili olarak iş başvurusunda bulundu. Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Oktay Canbolat AKP'li vekillere ""Bu maaşlarla geçinemiyoruz. Emekli maaşı en düşük 15 bin lira olmalı" diye seslendi.

Abidin YAĞMUR

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, TBMM'nin zam gündemiyle toplanacağı olağanüstü genel kurul öncesinde İŞKUR'a temsili olarak iş başvurusunda bulunarak AKP 'ye "Bu maaşlarla geçinemiyoruz. Emekli maaşı en düşük 15 bin lira olmalı" çağrısı yaptı.

İŞKUR'un Mersin Şubesi önünde üyeler adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Oktay Canpolat, "Seçim yatırımı olarak dediniz ki hem refah payı hem enflasyon oranında maaş zammı dediniz. Oysa meclise geldiğiniz gün bunların tam tersini yaptınız. Hiç vicdanınız sızlamadı mı?" ifadelerini kullandı.

AKP'ye emekli maaşına zam yapılması talebinde bulunan Canpolat, "Bu maaşlarla bırakın geçinmeyi hayat bize zehir oldu. Bize yarın 15 bin TL maaş olmak üzere zam talebimizi iletiyoruz. Eğer bu taleplerimiz karşılanmazsa biz emekliler her gün insan olma onuru ve hakkımızı kullanarak yaşama hakkımızı her gün her yerde savunacağız" dedi.

Canpolat şunları söyledi:

"Buradan milletvekillerine sesleniyorum. AKP ve AKP'nin bileşeni olan milletvekillerine sesleniyorum. Seçim sürecinde bize bir gecede 2 bin liralık artış yaptınız seçim yatırımı olarak. Ama bu artış bizim kök maaşlarımıza yansımadı. Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz diye bağırdınız.

Ama seçim sonrasında yüzde 100'lük zamlarla, yüzde 200'lük zamlarla var olan maaşlarımız olduğu gibi eridi. Seçim yatırımı olarak dediniz ki hem refah payı hem enflasyon oranında maaş zammı dediniz. Oysa meclise geldiğiniz gün bunların tam tersini yaptınız.

15 BİN TL MAAŞ TALEP EDİLDİ

Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Daha dün yemin etmediniz mi bu ülkenin mutluluğu ve refahı için çalışacağımıza? Ne çabuk unuttunuz verdiğiniz yemini. Yoksa sizler yemininizi ve vicdanınızı meclise girerken ceketinizi ve paltonuzu astığımız gibi asıp da mı giriyorsunuz

Şimdi buradan sesleniyoruz. Bu maaşlarla bırakın geçinmeyi hayat bize zehir oldu. Bize yarın 15 bin TL maaş olmak üzere zam talebimizi iletiyoruz. Eğer bu taleplerimiz karşılanmazsa biz emekliler her gün insan olma onuru ve hakkımızı kullanarak yaşama hakkımızı her gün her yerde savunacağız. Emekliler, bir daha aldatılmamak, bir daha kazık yememek için gelin sendikamızda örgütlenelim."

Emekliler açıklamanın ardından İŞKUR'a sembolik olarak iş başvurusu yaptı.