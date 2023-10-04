Emeklilerden mektup: Artık takatimiz kalmadı

Ekonomi Servisi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm milletvekillerine emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle mektup gönderdi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün imzasıyla gönderilen mektupta, yaklaşık 6 milyon emeklinin en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lirayla geçinmek zorunda kaldığının altı çizildi.

Ergün, temmuz ayındaki yüzde 25’lik zammın emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Ergün, "Emeklilerimizin yıl sonunu veya 2024 bütçesini bekleyecek, sabrı da takati de kalmamıştır. En düşük emekli aylığının hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çekilmeli ve 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara da en az 8 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.