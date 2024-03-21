Emeklilere hakkını vermeyen Erdoğan topu bankalara attı: Promosyon 'müjdesi' verdi!

Erdoğan emekliye vaadi hakkında yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız bu yıl promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de miting alanında konuştu. Emekli için bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı yapmayan Erdoğan, banka promosyonları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, bankaların alınan maaşa göre 8 ile 12 bin lira arasında promosyon vereceğini söyledi.

Alana gelenlerin sayısının 77 bin olduğunu ileri süren Erddoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mayıs seçimleri ülkemizde, ülkeyi karıştırmaya hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. 31 Mart'ta bu milli irade destanını daha ileriye taşıyarak, demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara ,terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.

En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz.

EMEKLİYE PROMOSYON

İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.

Ülkemizde Cumhur İttifakı'ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi irade yok. Muhalefetin eline kalsa bırakın maaşların yükselmesini, mevcut maaşları bile ödeyemezler. Muhalefetin halini görüyorsunuz.

"ZÜBÜK SİYASETİ..."

Türkiye yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıya, bunun adı zübük siyasetidir.

Daha şimdiden seçimlerin ardından muhalefet tarafında ufaktan değişim arayışları başladı. Böyle giderse yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor. Bu sefer gelenin gideni aratmadığı bir tabloyla karşılaşırız."

Alanda toplanan seçmelere seslenen Erdoğan, "31 Mart’tan sonra bunlara büyükşehirde ve ilçe belediyelerimizde… Cumhurbaşkanı yanınızda, belediyeler yanınızda ve gümbür gümbür çok daha farklı yeniden Kayseri diyeceğiz."

EMEKLİ HESABI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

28 Şubat’ta Kütahya’da konuşan Erdoğan, emekli maaşlarına seyyanen zamma kapıyı kapatmış; yaptığı şu açıklama tepki çekmişti: "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum.”