Emeklileri asıl tahrik eden iktidarın kendisi

Emek Servisi

Tüm Emeklilerin Sendikası AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Emekliler için kaynak yok” açıklamasına tepki gösterdi.

Sendika Başkanı Zeynel Abidin Ergen tarafından yapılan açıklamada Erdoğan’ın Kenan Evren’in “Asmayalım da besleyelim mi!” sözünü emekliler için güncellediği ifade edildi.

Ergen şu ifadeleri kullandı: “Çıkan maliyet üzerinden 2024 yılında emeklilerin maaşlarını hayat pahalılığına karşı korumayacaklarını, daha doğrusu ‘maaşlarda artış yok’ dedi. Sanki 22 yıldır ülkeyi kendileri yönetmiyormuş gibi, emeklilerin sefaletinin, ülke ekonomisinin bataklığa saplanmasının nedeni küresel krizdir, deyip kenara çekildiler. Yani yine adres bulundu ve fatura dış güçlere havale edildi. Şimdi de sırtlarında yumurta küfesi olduğunu, devlet yönetiminde ve ekonomide dengelerden bahsediliyor.”

AKP’li bürokratların birçoğunun birden fazla maaş aldığını hatırlatan Ergen şöyle konuştu: “Şans oyunlarında vergi yarı yarıya düşürüldüğünde, kimi şirketlerin vergi borcu sessiz sedasız silindiğinde, yandaş şirketlere, tarikat ve cemaatlere paralar hortumlatılırken küfedeki yumurtalardan hiç söz edilmiyor. Ta ki açlıktan nefesi kokan emekli ‘Yeter artık, bu maaşlarla yaşanamaz’ dediği zaman küfedeki yumurtalar hatırlanıyor.

Kasada para yok deniyor. Birileri emeklileri tahrik ediyormuş, deniyor. Evet, emeklileri, 2008 yılında uygulamaya sokulan sözde Sosyal Güvenlik Reformu tahrik ediyor. Bugün 10 bin lira alan emekli, o reform olmasaydı 25 bin lira alacaktı. Emeklileri TÜİK tahrik ediyor. Ülkede yaşanan enflasyonu düşük göstererek, emeklilerin yıllık alması gereken maaş artışı hep eksik kalıyor. Emeklileri iktidar tahrik ediyor. Çünkü ekonomi kötü yönetiliyor. Emeklileri ülke bütçesini yapanlar ve o bütçenin dağılımı tahrik ediyor.”