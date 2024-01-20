Emeklilerin gözü banka promosyonlarında: "En düşük rakam 15 bin TL'ye çıktı"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşının artmasıyla banka promosyonları da değişiyor. Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşlarındaki artışların banka promosyonlarını nasıl etkileyeceğini anlattı. Bayram, "En az 15 bin lira tutarında banka promosyon güncellemesi var. Bankadan bankaya değişiklik gösteriyor" dedi.

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranları netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklisine 37,57'lik enflasyon farkına 5 puan getirilerek yüzde 42,6'ya çıkarıldı. En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktı. Memur emeklisi maaşlarında ise yüzde 49,25 artış yapıldı.

2024 yılı maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte bankalar da yarışa girmeye başlayacak.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, "Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte banka promosyonları güncellenecek. Burada tabii en düşük emekli maaşı 7500 liraydı, 10 bin TL'ye çıktı. Kök maaşı 7013 lira olanlar aslında yüzde 42'lik zam 10 bin TL'ye tekabül ediyor. Oransal zam almamış oluyor. Ama daha yüksek bir maaşı varsa vatandaşlarımızın yüzde 42.6'lık zam direk maaşlarına yansıyor" dedi.

Bayram açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu da daha fazla paranın bankaya yatması demek. 7500 TL'nin mevduat faiziyle 10 TL'nin mevduat faizi aynı olmayacaktır. Aynı bu hesaptan gidecek olursak bir kişinin en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak emekli maaşının bankadan çekmesi promosyonları da değiştirecektir. Bankalar bu parayı kamu kurumlarından daha erken alması ve bunun daha fazla bir faiz getirisinin olması sebebiyle bankalar bunu müşterilerine dağıtacaktır.

O nedenle Şubat ayında banka promosyon düzenlemesi yaparlarsa daha fazla maaş alabilirler. En az 15 bin lira tutarında banka promosyon güncellemesi var. Bankadan bankaya değişiklik gösteriyor."

YENİ PROMOSYON TUTARI 15 BİN TL

Yeni dönemde ise bir banka promosyon tutarını güncelledi. Bu doğrultuda ING Türkiye, emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.