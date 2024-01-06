Emeklilerin hayat pahalılığı isyanı sürüyor: Talepler açıklandı

Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şubesi, enflasyon rakamlarına tepki göstererek hayat pahalılığını protesto etti, taleplerini açıkladı. Emekliler taban maaş uygulanmasının güncellenmesi ve hak edişlerin maaşlara kademe kademe eklenmesi çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ

Türkiye’de artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyondan toplumun her kesimi etkileniyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şubesi Attalos Heykeli önünde yaptığı açıklamayla, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi ve artan hayat pahalılığını protesto etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şube Başkanı Bilge Toroğlu, TÜİK’in aralık ayı için açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, yaşamlarda karşılığı olmadığını ve TÜİK’in güvenirliği olmadığını söyledi.

"TABAN MAAŞ UYGULAMASI GÜNCELLENMELİDİR"

Gerçek enflasyonun halkın yaşadığı hayat pahalılığı olduğunu belirten Toroğlu, "Yaşanan hayat pahalılığının giderilmesi, emeklilerin bir nebze de olsa insanca yaşaması için artık yüzdelik zamların bir anlamı kalmamıştır. Yeni bir anlayışın, yeni bir uygulamanın devreye sokulması gerekir. Çünkü bu kadar düşük maaşların sebebi AKP iktidarının 2008’de kanunlaştırdığı sözde Sosyal Güvenlik Reformudur ve bugün bu uygulama iflas etmiştir. İflas etmiş bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Yeni bir yöntem bulunmak zorunludur. Yeni yöntemi biz söyleyelim. Emeklilere maaş bağlama oranı dul ve yetimleri de kapsayacak biçimde değiştirilmeli ve taban maaş uygulaması güncellenmelidir" dedi.

Emeklilerin taban maaşının işe yeni başlayan en düşük memur maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Prim gün sayısı, prim miktarı, eğitim, ek ödeme vb. Kriterler de göz önüne alınarak emekli maaşlarına hak edişler kademe kademe eklenmelidir. Memurlara verilen 8 bin 77 lira yeni artışıyla birlikte bütün emeklilere de verilmelidir. Emeklilerin ekonomik sorunlarının çözüm yolu budur. 7 bin 500 lira maaş alan emekli arkadaşlarımızın hemen hemen tamamının kök maaşı çok daha düşüktür. Sakın ola ki kök maaş üzerinden maaş artışlarını düşünmeyin. O durumda yeni bir 2023 Temmuz sendromu yaşanır. Yani 6 milyon emekli yine sıfır zam ile karşılaşır ki; bu tam da emeklileri diri diri mezara gömmek olur" diye konuştu.