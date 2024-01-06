En düşük emekli maaşı için masada iki formül var

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ek zamma çevrildi. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta maaşlarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan çalışmanın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Emekliler en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyor.

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Fotoğraf: Depophotos

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu. İktidara yakın Sabah'ın haberine göre, ekonomi yönetimi emeklilere refah payı verilmesi yönünde bir çalışma yapıyor. MAKAS AÇILDI Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme gelirken bu genellikle 1-2 puan düzeyinde kalıyordu. Bugün ise Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı 11.68 puanı buluyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme de 16 Ocak'ta çalışmaya başlayacak olan Meclis'in gündemine gelecek. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı olmak üzere 2 düzenleme masada olup refah payı veya seyyanen zam düzenlemesi yapılabileceği belirtiliyor. Emekliler, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Emekli maaşları için bir talep de TÜM EMEK DER'den: Rakam verildi TÜED, emekli maaşı talebini açıkladı