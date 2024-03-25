Emeklilerin kamu bankaları için promosyon başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılıyor?

Kamu bankalarında 8-12 bin liraya yükseltilen emekli promosyon tutarları için güncelleme başvuruları bugün itibarıyla başladı. Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberde...

Kamu bankalarında promosyon ödeme tutarlarında artış yapıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime sayılı günler kala emekliler için duyurduğu banka promosyonu başvuruları bugün itibarıyla başladı.

Bugün itibarıyla maaşlarını kamu bankalarından alan ya da maaşını kamu bankalarına taşıyan emekliler promosyon artışlarından yararlanabilecek.

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirleniyor.

Bankalar emekliye promosyonu için 3 yıl taahhüt istiyor. Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu geri alınıyor, kalanı ise iade ediliyor.

28 MART'TA YATIRILMAYA BAŞLANACAK

Bakan Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurmuştu.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" demişti.

Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak. Öte yandan özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

İKTİDAR TOPU BANKALARA ATMIŞTI

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ile ilgili emeklinin hakkını vermeyen iktidar, topu bankalara attı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ta Kayseri'deki mitingde "Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" demişti.

Seçim öncesi emeklileri promosyonla ikna etmeye çalışan iktidara, muhalefetten tepki gelmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Zaten emeklilere verilen ve verilecek olan bir parayı, 1 Nisan’dan öne çekerek, 2 yıllık anlaşma, 3 yıllık anlaşma yapıldıysa onu 5 yıla uzatarak, emeklinin yaptığı anlaşmayı emekliye, emeklinin hakkını emekliye jest diye sunan, yine burada emekliyi hafife alan ve kandırmaya çalışan bir anlayış var. Emekli onların aklını istemiyor, kendi hakkını istiyor" demişti.