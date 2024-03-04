Emeklilerin ‘sabrı’ tükendi: Direniriz

Emek Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütçede para olmadığını savunarak zam taleplerini geri çevirdiği ve ‘sabır’ istediği emekliler sokağa indi. Dün Ankara ve İstanbul’da sokağa inen yurttaşlar, "Emekliler açlığa ve sefalete mahkum edildi. Krizi biz yaratmadık, faturasını biz ödemeyeceğiz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Çankaya Şubesi üyeleri dün Ankara Hüseyin Gazi Meydanı’nda bir araya geldi. Sendika adına yapılan açıklamada, emeklilerin büyük bir kesiminin açlık sınırının yarısından daha az aylıklarla geçinmeye çalıştığı belirtilerek, "Bu miktar müjde diye açıklandı. Yeni yılda yapılan maaş güncellemesi asgari ücretin 7 bin TL altındadır. Yani en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 58,82’si kadardır. Asla kabul etmiyoruz" denildi. Emeklilerin sorunlarının dağ gibi büyüdüğüne dikkat eden sendika taleplerini şöyle sıraladı: "Maaş bağlama oranlarını güncelleyin. En düşük emekli maaşını, en düşük memur maaşı olan 31861 liraya eşitleyerek işe başlayın. Bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde ve yılda 4 kez verilmelidir. Memur emeklilerine verilen seyyanen 8 bin 77 TL, bugün 12 bin TL civarındadır. Bütün emeklilerin maaşlarına acilen 12 bin TL’lik seyyanen artış eklenmelidir." Sendika talepleri karşılanmadığı sürece eylemlerine devam edeceğini duyurdu.

FATURAYI ÖDEMEYECEĞİZ

Birleşik Emekliler Sendikası dün İstanbul Kartal Meydanı’nda bir araya gelerek taleplerini sıraladı. Açıklamayı yapan sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, "Bugünkü emeklilerin yoksulluğunun tek sebebi emeklileri oy deposu olarak gören AKP iktidarıdır. Krizi biz yaratmadık, faturasını biz ödemeyeceğiz. Emeklileri açlığa ve sefalete teslim eden sonra da bizim aklımızla alay ederek ‘Emeklilere en iyi maaşı biz verdik’ diyerek 16 milyon emekliden oy isteyen AKP’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın oy deposu olmayacağız" dedi.