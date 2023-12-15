Emeklilik çağında iş için bekliyorlar

Emeklilik yaşı gelmesine rağmen 60 yaş üzeri 20 bin kişi İŞKUR üzerinden bir işe yerleştirilmek için sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Bu işsizlerin yüzde 25’i bir yıldan uzun süredir İŞKUR’un kapısını aşındırıyor.

Havva GÜMÜŞKAYA

Ülkede yaşam şartları giderek zorlaşıyor. Her yaş grubundan yurttaş, iş bulmak için sırada bekliyor. İş arayanların işsiz kalma süreleri ise daha da uzuyor.

İŞKUR kasım ayına ilişkin kayıtlı işsiz istatistiklerini yayımladı. En yayın iş arama kanalı olan İŞKUR’a kasım itibarıyla 2 milyon 381 bin kişi kayıtlı bulunuyor. Bunların yüzde 33’ü olan 792 bin kişi bir yıldan daha uzun süredir iş için bekliyor. Geçen yıl kuruma kayıtlı olan işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde olsa da uzun süreli işsiz olanların oranı yüzde 18 olarak hesaplanıyordu.

Kuruma kayıtlı işsizler içerisinde 60 yaş üzerindekiler dikkati çekiyor. Kasım itibarıyla emeklilik çağındaki 20 bin 186 kişi İŞKUR aracılığıyla iş arıyor. 60 yaş üzeri işsizlerin yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor.

UZUN SÜRELİ İŞSİZLER

Emeklilik yaşında İŞKUR’da iş kuyruğunda olan işsizlerin yüzde 25’i ise bir yıldan uzun süredir iş bekliyor. 60-64 yaş arasındaki 3 bin 761 kişi, 65 yaş ve üzerinde ise 1375 kişi uzun süreli işsiz olarak tanımlanıyor.

İŞKUR verilerine göre Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 98 bin işe yerleştirmeye aracılık edildi. Bu işe yerleştirmelerin 5 bin 996’sını 60-64 yaş, 1753’ünü de 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu.

KADINLAR ÇOK BEKLİYOR

Uzun süreli işsizliğin en yaygın görüldüğü yaş aralığını 30-34 yaş grubundaki işsizler oluşturuyor. Bu yaş grubunda kuruma kayıtlı 376 bin 959 işsiz bulunuyor. 30-34 yaş grubundaki 100 işsizden 39’u bir yıldan uzun süredir iş için bekliyor.

Kadınlar, erkeklerden daha uzun süreyle işsiz kalıyor. İŞKUR’a kayıtlı kadın işsizlerin yüzde 37’si bir yıldan uzun süredir, erkeklerin ise yüzde 30'u uzun süre iş arıyor. 25-29 yaş aralığındaki her 100 genç kadın işsizden 41’i, 30-34 yaş arasındakilerin 43’ü, 35-39 yaş arasındakilerin 43’ü bir yıldan İŞKUR'un kapısını aşındırıyor.