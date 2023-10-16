Emeklilikte insanca yaşamak haktır

EMEK SERVİSİ

Emekliler maaşlarına zam beklerken tek seferlik 5 bin liralık ikramiye ödemesine yönelik tepkiler sürüyor. Emekliler Denizli’de “Emeklilikte insanca yaşam haktır” derken DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Türkiye’de 7 bin 500 liralık en düşük emekli aylığıyla yaşamaya mahkûm edilen 10 milyona yakın emekli var” ifadelerini kullandı.

Denizli’de hükümetin emeklilere yönelik ‘5 bin TL seyyanen zam’ açıklamasını yetersiz bulan yurttaşlar bir araya geldi. CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği eyleme Tüm Emeklilerin Sendikası, Disk Emekli Sen, Denizli EYT ve Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ile binlerce emekli katıldı.

Eylemde konuşan Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, hükümetin ‘müjde’ diyerek açıkladığı ikramiyenin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Coşkun, “Hayatının büyük bir bölümünde konforunu ve hatta canını hiçe sayarak çalışan; sıva yapan, maden kazan, eğiten öğreten, çift süren milyonlarca emeklimiz maalesef ‘müjde’ manşetleriyle sadakaya layık görülmüştür. Amcalarımıza, teyzelerimize bakarken mahcup olduk. İktidara sahip olanlar emeklilerimize gerçekten bir müjde verecekse en düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarmak ve bu tutarı emeklinin kök aylığı olarak kabul etmeliydi. İntibak yasası olmalıydı. Memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de verilmesi olmalıydı. Bayramlarda verilen ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarmak olmalıydı” dedi.

AYRIMCILIK YARATTILAR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise emeklilere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “2008 yılından beri yapılan düzenlemeyle AKP tarafından çıkarılan yasayla emekli maaşları böyle düştü. Böylesi bir süreçte de bütün emekli maaşlarında olması gereken, kök maaş başta olmak üzere yükseltilip düzenlenmesi gerekirken, bir takım küçük çözümler bulunmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı tarafından işte bir sefere mahsus 5 bin lira bir ikramiye verileceği açıklandı. Bu bile emekliler arasında bölünmeye yol açtı. Çalışan emekliler bu kapsamın içinde değil. Bu asla kabul edilemez ve bu açık bir ayrımcılıktır. Acilen bütün emekli aylıklarının yükseltilmesi, en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret seviyesine yükseltilip kök aylık olarak kabul edilmesi ve tüm aylıkların da bu derecede yükseltilmesi ve emeklilere insanca yaşayacak bir ücret ve sosyal haklar, sağlık hakkı başta olmak üzere sağlanmalıdır. Bunun mücadelesini vermeye de devam edeceğiz.”