5 bin TL'lik ikramiyeye Anayasa Mahkemesi yolu göründü

Çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye verilecek olmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyen CHP'li Ali Mahir Başarır, konuyu AYM'ye götüreceklerini söyledi.

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gelen eleştiriler üzerine, "Bütçe imkanlarına göre en iyisi yaptık" diye konuştu.

Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık hayırlı olsun emeklilerimize. Çalışan emeklileri kapsam dışı bıraktık takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçede kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu hayırlı olsun bunun dışında da gündemimizde bir çalışma söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Çalışanların kapsam dışı kalması anayasaya aykırı olmadığını öne süren Işıkhan, "Yok anayasaya aykırılık zaten emekli olmuş çalışmaya devam ediyor. Bizim hedef grubunuz sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan emeklilerimizi kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu bence çok güzel bir sonuç elde ettik" dedi.

NTV'nin haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise düzenlemenin mevcut hali ile çıkması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

Başarır, "Çalışan emeklilere bu para verilmiyor. Neden, çünkü onların ihtiyacı yokmuş. Eğer böyle geçer Anayasa Mahkemesi'ne mutlaka götüreceğiz çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Bu bir utanç meselesi. Emekli açlığa teslim edilemez" değerlendirmesinde bulundu.