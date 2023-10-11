Emekliyi ayırdılar, çalışana ödeme yok

Açlık sınırı altında maaşla yaşam mücadelesi veren emekliler, tek seferlik 5 bin TL ödeme kararıyla yine hayal kırıklığı yaşadı. Prof. Çelik, çalışan emeklilerin ödeme dışında tutulmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Ekonomi Servisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olarak 5 bin lira verileceğini duyurdu. Emekli sendikaları ve muhalefet karara sert tepki gösterdi. Sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Çalışan emekliler cezalandırıyor. Eşitlik ilkesine aykırıdır" dedi.

Seçim öncesi mart ayında yapılan seyyanen artışla en düşük maaşları 7 bin 500 TL yükseltilen emekliler seçim sonrası adeta unutuldu. Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik artışa rağmen kök maaşları düşük olan milyonlarca emekli zam alamadı. Yüksek enflasyon nedeniyle aylıkları her geçen gün eriyen emekliler, miting ve eylemler yaparak seslerini yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimi emeklilerin tepkisi karşısında zam için TBMM'nin açılacağı ekim ayına işaret etmişti.

KİMLER YARARLANACAK

Emeklilerin zam umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla hayal kırıklığına dönüştü. Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdıklarını, ödemelerin kasım ayında hesaplara yatacağını söyledi. Erdoğan, emekli olup fiilen çalışmaya devam edenlerin bu düzenlemenin dışında bırakılacağını belirtti. Ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

SGK verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

Çalışmayan emeklilere yapılacak tek seferlik ödeme düzenlemesi tepkileri de beraberinde getirdi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Prof. Dr. Aziz Çelik: İkramiye uygulaması eşitlik ilkesine aykırı ve ayrımcıdır. Sigortalı çalışan emeklilerin ikramiye dışında bırakılması emekliler arasında ayrımcılık anlamına geliyor. Devlet emeklilerin çalışmasını teşvik ediyor. Bu konuda yasal düzenleme yapıyor. Sonra da çalışan emeklileri cezalandırıyor. Emeklilerin çalışma sebebi düşük aylıklardır. Çalışan emeklilere ikramiye verilmemesi onları daha da mağdur edecek. Öte yandan dul ve yetimlerde de ikramiyenin tamamını alamayacak. Bir başka ayrımcılık da budur. Emekliler için yapılması gereken aylıkların insanca yaşayacak düzeye çekilmesidir. Bunun çözümü bir defaya mahsus ikramiye değildir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve emekli aylıkları insanca bir seviyeye çekilmelidir. Hükümet bunu yapmak yerine göz boyamayı tercih ediyor.

ONUR KIRICI

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen: Emekli büyük öfke duyuyor. Tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Sendika olarak bu göstermelik parayı istemiyoruz. Emeklilere insanca yaşanacak maaş ödenmesini istiyoruz. Bir kereye mahsus 5 bin liralık bir ödeme onur kırıcıdır. İntibak yasası çıkarılmadan emeklilerin maaşları hep en altta kalacaktır. Kabul etmiyoruz. Bizde Kasım veya en geç Aralık başında Ankarada bir mitingle sesimizi bir kez daha duyurmayı planlıyoruz.

EMEKLİ NE İSTİYOR?

- Aylık bağlama oranları yükseltilmeli.

- Aylıkların alt sınırı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı.

- Aylıkların artırılma yönteminde ekonomik büyüme hesaba katılmalı.

- Emeklilerin aylıklarının belirlenmesinde emekli sendikalarına toplu sözleşme hakkı tanınmalı.

- Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde emekliler için barınma, ulaşım, sağlık ve kültürel hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla kanunlar çıkarılmalı.

EMEKLİ MAAŞI ERİDİ

AKP iktidarları döneminde emeklilerin maaşı yüksek enflasyon nedeniyle eridi. 2015 yılında bin 65 olan emekli maaşıyla 10 gram altın alınırken, bugün 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşıyla 4,5 gram altın alınabiliyor.

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73 YAŞINDA AMA ÇALIŞIYOR

İkramiye değil, maaş zammı bekleyen emekliler, geçinemedikleri için çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. Emekli olduğu halde Ulus’ta ayakkabı boyacılığı yapan 73 yaşındaki Fikret Aydın, "Mecbur çalışıyorum. 6 bin lira kira veriyorum. 9 bin lira aylık alıyorum. Benim alacağım artışla falan 12 bin lira. Ne yapacağım?" dedi.