Emeklinin öfkesi büyüyor

Abidin YAĞMUR

Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekerek, gerekli iyileştirmelerin zaman geçirilmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Mersin'de Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen emekliler maaşlarına zam yapılmamasını protesto etti. Milyonlarca emeklinin maaşlara yapılacak düzenlemeyi beklediğini söyleyen 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, AKP’nin kök aylık ifadesiyle hem emeklilerle hem de memurlara oyun oynadığını belirtti. Kurt, “AKP seçimlerden önce büyük bir kurnazlık yaptı. Seçimden sonraysa takke düştü kel göründü, Temmuz 2023’te milyonlarca emekli hiç artış alamadı. Gıda harcamalarını bile karşılamakta zorlanan emeklilerin yaşadığı hayal kırıklığının öfkeye dönüp kitlesel protestolara yol açmaması için de sahte umut pompalama, oyalama aldatma söylemi her gün yineleniyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomideki rasyonel politikasının halkı daha da yoksulluğa sürüklediğini dile getiren Kurt, “İktidar bütün ulusun yararı için üretilen ortak zenginliğe el koydu, bir avuç yandaş şirket, bir kaç büyük holding kâr rekorları kırarken, bizler geçinemiyoruz, barınamıyoruz, maaşımız kiraya yetmez oldu" diye konuştu.

Kurt, emeklilerin taleplerini şu şekilde sıraladı: “Kök aylık uygulamasına son verilmeli, SGK'nın ödediği gerçek aylıklara yapılmalıdır. En düşük emekli aylığının asgari ücretten aşağıda olamayacağı kurala bağlanmalıdır. Tüm emeklilere 1 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde yüz zam yapılmalıdır."