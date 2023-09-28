Emekliler isyanda: Mecalimiz kalmadı

Ekonomi Servisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emekli zammı ve ikramiye konusuna değinmemesi, emeklilerin beklentilerini bir kez daha boşa çıkardı. Emekliler "Bize umut değil ekmek lazım. Ocak 2024'ü bekleyecek mecalimiz kalmadı" diyerek tepki gösterdi

Temmuz ayında başında en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, kök maaşları düşük olan binlerce emekli bir lira dahi zam alamadı. Maaşları yüksek enflasyon karşısında her geçen gün eriyen emekliler, açlık sınırının çok altında kalan aylıklara mahkum edildi. Emekliler aylardır hemen her fırsatta tepkilerini ve taleplerini dile getiriyor. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz", "Emekler için çalışma yapıyoruz" vaatleriyle emeklileri oyalama yola gidiyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta ABD dönüyü yaptığı açıklamada, "Çalışmalar devam ediyor. Fazla uzamaz" dedi. Erdoğan'ın bu demecinin ardından emekliler gözünü, kulağını önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamaya çevirdi. Ancak toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, emeklilere zam ve ikramiye konusuna hiç değinmedi. Bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan emekliler tepkilerini sosyal medya sitelerinde açtıkları "#EmekliBuGünüUnutmayacak" başlığı altında dile getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise iktidarın hiç bitmeyen çalışmalarının emeklileri bezdirdiğini dile getirdi. Ergen şöyle konuştu: "Emekliler umutla beslenecek yaş sınırını çoktan aştı. Bize umut değil ekmek lazım. İktidara hatırlatırız. Emekliletin Ocak 2024'ü bekleyecek mecali yoktur. Hiç vakit kaybetmeden 1 Ekim'de meclis ilk iş olarak derhal emeklilerin hak kayıplarını giderecek tedbirleri alarak icraata koymalıdır. Açlık sınırının 15 bin lirayı geçtiği bir ortamda, 7500 liradan başlayan emekli maaşı zulümdür. 30 Eylül'de Ankara'da bir kez daha basın açıklaması yaparak, iktidarı uyaracağız. Taleplerimiz karşılanmazsa demokratik tepkilerimiz devam edecektir."