Emeklisi de para yutacak

BirGün, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekli olacak personele verilecek maaş tablosuna ulaştı. Ali Erbaş’ın emekli olması durumunda 65 bin TL emekli aylığı, 1 milyon 548 bin TL de ikramiye alacağı ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye'de milyonlarca emekli sefalet ücreti ile yaşamaya mahkum edilirken Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarından emekli olacak personel için ödenecek maaşların yüksekliği şaşkınlık yarattı. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce emekli maaşları ve ikramiyelere yönelik hazırlanan tablo, Diyanet'in üst kadrolarındaki personeli ayrıcalıklı bir emeklilik hayatının beklediğini gözler önüne serdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2024 yılı içinde emekliliğe ayrılması durumunda emeklilik ikramiyesinin 1 milyon 500 bin TL’den fazla olacağı hesaplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürlerinden Ramazan B’nin imzasıyla hazırlanan belgede, Diyanet'ten 2024 yılında emekli olacak personele verilecek maaş ve ikramiyeler belirtildi.

ERBAŞ’A 65 BİN 878 TL

BirGün’ün ulaştığı tabloya göre, görevde 40 yılını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı’nın emekli olması durumunda emekli maaşı 65 bin 878 TL olacak. Başkan Erbaş’a, 2024 yılı içinde emekli olması halinde 1 milyon 548 bin 430 TL emekli ikramiyesi verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunan ve memuriyette 40 yılı tamamlayan isimlerin emekli maaşı ise 52 bin 894 TL olarak sabitlenecek. Başkan Yardımcıları’na emekli olmaları halinde 1 milyon 314 bin 82 TL ikramiye yatırılacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği’nden emekli olanlar için de kesenin ağzı açılacak. Buna göre, 39 bin 427 TL emekli aylığı bağlanacak Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerine, 1 milyon 178 bin 647 TL’lik de emeklilik ikramiyesi sağlanacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir kentlerinde görev yapan il müftülerinin emeklilik maaşı 37 bin 79 TL olarak belirlenirken 1 milyon 84 bin 299 TL’lik emekli ikramiyesi de hesaplarına aktarılacak. Diyanet’in üst kadrolarında görevli personelin en düşük emekli maaşı 26 bin 527 TL, en yüksek emekli maaşı ise 65 bin 878 TL olarak belirlenecek.