Emekliye bütçeden ayrılan pay: Türkiye ile AB arasında büyük uçurum

Emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam, emeklilerin beklentilerini karşılamadı ve tepkiye neden oldu. Emeklinin nüfusa oranı artarken bütçeden emekliye ayrılan pay yüzde 2,6'ya kadar geriledi. AB'de bu oran yüzde 12'yi buluyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yüzde 5 ek zam oranı emeklilerin beklentisini karşılamadı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. İşçi ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına geçen yılın son altı ayına ilişkin yüzde 37,57'lik enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 zamla yüzde 42,6 artış yapılacak.

DW Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre, SGK verilerine göre prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı yüzde 77. Ekim ayında çalışanlardan 151,3 milyar lira prim geliri elde eden kurum, 137,5 milyar lira emekli maaşı, 59 milyar lira sağlık ödemesi gerçekleştirdi.

Geçen yılın 10 ayında ise prim gelirleri 1 trilyon 179 milyar lira olurken, emekli aylıkları için ödenen rakam 1 trilyon 143,5 milyar lira oldu. Kurum aynı dönemde 438 milyar liralık sağlık ödemesi gerçekleştirdi.

BÜTÇEDEN TRANSFERLER YÜZDE 2.6'YA DÜŞTÜ

Aziz Çelik, emekli aylıklarında SGK'nin payının giderek arttığına dikkat çekiyor. SGK'nin kendi kaynaklarının emekli aylıkları ve sağlık ödemelerindeki payının 2003'te yüzde 59 iken son dönemde yüzde 77'ye çıktığına değinen Çelik, "Dolayısıyla SGK'nin kendi topladığı kaynaklarla kendi giderlerini karşılama oranı artmış durumda. Bütçeye olan yükü ya da bütçeden SGK'ya sağlanan destek giderek azalmış durumda oransal olarak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de emeklilerin nüfus içerisindeki payının 2008'de yüzde 12 civarında iken 2022'de yüzde 16'nın üstüne çıktığını, 2023'te ise yüzde 18'e kadar çıkmasının beklendiğini ifade eden Çelik, "Şimdi burada beklenen şudur: Bütçeden emeklilere ayrılan kaynağın da buna paralel olarak artması gerekir. Ancak bütçeden SGK'ye yapılan transferlerin oranına baktığımız zaman, 2008'de yüzde 3,5'ti, 2022'de yüzde 2,6'ya düştü" bilgisini veriyor.

AVRUPA YÜZDE 12 KAYNAK AYIRIYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusta yoksulluk oranı (hanehalkı ortalama gelirinin yüzde 50'sinden daha düşük gelire sahip olanların oranı) 2020 itibariyle yüzde 13,7 iken bu oran 75 yaş üstünde yüzde 17'ye yükseliyor. Ancak veriler son üç yılda yüksek enflasyon karşısında emeklilerin kötüleşen yaşam koşullarını yansıtmıyor. Diğer yandan Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline gelirken OECD'nin Türkiye'den sağladığı resmi verilerin ne kadar sağlıklı olduğu da tartışmalı.

Aziz Çelik, Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye'nin sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarına bütçeden yapılan transferler üzerinden karşılaştırılabileceğini söylüyor. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarına bütçeden yüzde 12 civarında pay ayrılırken bu oran Türkiye'deki oranın yaklaşık beş katı.