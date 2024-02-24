Emekliye dayatılan ağır sefalet koşulları

Yakup DURMUŞ

Tüm Emeklilerin Sendikası, Emekliler Dayanışma Sendikası, Emekliler Sendikası üyeleri dün Adana Seyhan’daki İnönü Parkı’nda kendilerine yaşatılan sefalet koşullarına tepki gösterdi. Sefalet koşullarının tesadüf olmadığını, aksine egemenler tarafından uygulanan planlı-programlı bir ekonomik modelin sonucu olduğunu söyleyen emekliler, bütçe istedi.

Emekliler adına konuşan Yener Prim, ülke kaynaklarının cemaat ve tarikatlara, yandaşlara peşkeş çekildiğini hatırlattı ve “Ülke ciddi bir borç yükü altına sokuldu, madenlerin, yer altı zenginlikleri talan edildi, bütün zenginliklerimizin uluslararası sermayeye satıldı” diye konuştu. “Üretime dayanmayan ekonomik model, tarımın tasfiyesi, betona ve savaş politikalarına yatırımın sebep olduğu ekonomik ve siyasi krizin faturası emeklilere ödetilmeye çalışılıyor” diyen Prim, şunları ifade etti: “Sermayeye değil emekliye bütçe istiyoruz. 2002’de emekli aylık bağlama oranı yüzde 65 iken bugün bu oran yüzde 25 civarında. 2002’de en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 24 üzerindeyken bugün yüzde 40 altında. 2002’de en düşük emekli aylığı açlık sınırının yüzde 36 altındayken bugün yüzde 55 altında. Emeklinin maaşıyla değil ailesini, kendi giderlerini dahi karşılayamadığı ikinci işte çalışmak zorunda kaldığı bir Türkiye’ye savrulduk.”