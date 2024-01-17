Emekliye ek zam farkı ne zaman ödenecek?

SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak. Maaş farkları bu ay içinde ya da şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK tarafından ödenecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 zam yapıldığını bildirdi.

Erdoğan, açıklamasında, "Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" dedi.

ZAM KARARI MECLİS'E GELECEK

Zamların belli olmasının ardından 2024 yılı en düşük emekli maaşı ve refah payı kanun teklifine eklenecek. Ardından yeni aylıklar Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a gelecek.

Burada oylanmasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Emekli maaşı düzenlemelerinin gelecek hafta Meclis’e taşınması ve ocak ayı bitmeden yasalaşabileceği belirtiliyor.

EK ZAM ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK ödenecek.