EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan oldu

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP), 10. Kongresini, “Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” sloganı ile Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Kongreye aralarında SOL Parti, Dem Parti, CHP, TKP gibi birçok siyasi parti ile Urfa’dan Özak Tekstil işçileri, Antep’ten Şireci ve Akınel, Düzce’den Pekintaş, Gebze’den Corning, İzmir’den Agrobay işçileri de kongreye katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, "Değişimin gücü örgütlü halk, değişimin yolu mücadeledir. Bu gücü sağlamanın yolu işçi sınıfının birliğinden, halkların kardeşliğinden ve en geniş birleşik mücadeleden geçiyor. Faşizme giden süreci durduracağız. Halk egemenliğine dayalı düzeni kurma, bilimsel sosyalizmin rehberliğinde sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya mücadelesini sürdüreceğiz” TSK’nın Kuzey Irak’ta düzenlediği operasyon kapsamında bir günde 12 askerin yaşamını yitirdiğini belirten Gürkan, "Bu politikalarla hedeflenenin ne olduğunu biliyoruz. Halkın evlatlarını sınır ötesinde veya içinde ölüme gönderen bu politikaları reddediyoruz" dedi. Kongreye katılan çeşitli işkollarından işçiler ve üreticiler sorunlarını ve taleplerini dile getirdi, mücadele çağrısı yaptı.

Partinin yeni Genel başkanı ise eski DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, oldu. Aslan, “Aydınlarımızı, yazarlarımızı, bilim insanlarımızı tiyatrocuları, basın emekçilerini ve bütün emekçileri işçi sınıfı etrafında birleşmeye ve işçi sınıfının iktidarını kurmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.