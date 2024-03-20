EMEP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmrek: Birleşmek için geç kalınmış değil

Emek Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye adayı Halil İmrek kentteki mevcut sorunları hatırlatarak, "Deprem yıkımının esas sorumlusu AKP iktidarıdır" dedi. İmrek, sorumluluğu olan ikinci kişinin ise "müteahhitlere kefil olan CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş" olduğunu belirtti.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Emek Partisi'nden (EMEP) Hatay Büyükşehir Belediye adayı Halil İmrek seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmrek, “Deprem sonrası çıkarılan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yıkım yaşayan kentlerin yeniden inşası, ihaleleri ve imar izinleri doğrudan şehircilik ve İklim bakanlığı ile yereldeki müdürlüklere bağlandı. Kalıcı konutların ihalesi yeri, inşası ve zemin etüdü, mimarisi ve kalıcı konutlara ait her konunun yetkilisi devlet oldu. O halde afetlere dayanıklı bir Hatay yaratmak devletin doğrudan sorumluluğu ve yükümlülüğündedir. Peki devlet bunu yapacak mı, afetlere dirençli kentler inşa eder mi? Bir yıllık icraat bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin kanıtıdır. Tek dertleri kâr ve rant” dedi.

Hatay’daki mevcut sorunları hatırlatan İmrek, “Yeni yapılan Defne Devlet Hastanesini bir yılda 3 defa su bastı, doğru dürüst doktor bulunmuyor. Hatay depremde en ağır zararı gören illerden biri. 320 bin konut ihtiyacı var. Barınma konut hakkı en önemli sorun. 205 konteyner kentte 79 bin 339 konteynerde 219 bin kişi yaşam mücadelesi veriyor. Çoğunun yerleri yanlış belirlendiği için su içinde yüzüyorlar. Elektrik, su problemi yaşanmaya devam ediyor. Hatay'da hâlâ enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Molozlar çevre kirliliği yaratıyor ve ileriki dönemlerde ciddi olası hastalıklara sebep olacak.

Hatay’daki deprem yıkımının esas sorumlusu AKP iktidarıdır. Depremden önce hiçbir önlem alamayan, imar afları ile bu felaketi hazırlayan siyasi iktidarın sorumluğu ortadadır" dedi.

"BİRİLERİ ÇEKİLDİ YA DA ÇEKİLSİN DİYE ADAY OLMADIK"

"Sorumluluğu olan ikinci kişinin ise müteahhitlere kefil olan CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğunu" belirten İmrek, "Hatay halkı kendilerine ihanet eden bu sermeye düzeni sürdürücüsü siyasete gereken cevabı vermelidir. Hatay halkı iki kötünün arasında bir tercih yapmak zorunda değil. Baştan itibaren birileri çekildi diye ya da birleri çekilsin diye aday olmadık. Bu olandan bitenden rahatsız olanlar biz buradayız. İşçilerin, emekçilerin adayıyız. Bütün bu sorunlara karşı kentimizi yeniden inşa etmek için birleşelim mücadele edelim” diye seslendi.

"SERMAYENİN SALDIRILARINA KARŞI EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Hatay’da bütün işçilerin, emekçilerin, bütün sol, sosyalistlerin, devrimcilerin desteğini ve oyunu istediklerini söyleyen İmrek, "Yerel seçim geçecek ve sonrasında sermayenin saldırısı fırtına gibi esecek. Emek Partisi bu sermaye saldırısına karşı işçi sınıfını ve emekçi halkı hazırlık yapmaya çağırıyor. Sendikalı olmaya işçi ve emekçi halkımızı örgütlenmelerini büyütmeye çağırıyor. Projemiz; örgütlenme, birleşme ve birlikte mücadeledir. Emek Partisi rant kavgasının kızıştığı bu dönemde iş, ekmek ve özgürlük için tek yolun örgütlü mücadeleden geçtiğini söylüyor. Birleşmek için zaman geçmiş değil” diye konuştu.