EMEP'li Bayhan, asgari ücret beklentisini açıkladı

EMEP'li İskender Bayhan, Türkiye'de en düşük ücretin 45 bin TL olarak açıklanan yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Türkiye'de en düşük ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı bütçesinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğine işaret etti.

Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin Genel Kurul görüşmelerine de bu hafta başlanacağını dile getiren Bayhan, "80 maddenin tamamı sermaye sınıfına vergi istisnaları, muafiyet ve vergi indiriminden oluşuyor. İşçi ve emekçilere yine toz pembe hayaller ile sunulan bu yasanın özeti, sermayeye muafiyet, istisna, teşvik; halka ise daha fazla fedakarlık ve kemer sıkmadır" ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalara da değinen Bayhan, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin işçilerin ve emekçilerin derdine derman olması, bugünkü beklentilere yanıt vermesi mümkün değil. Asgari ücret zammı iki ay içerisinde eriyecek. Açlık sınırındaki bir ücretle olan sınav, iki ay sonra yeniden başlayacak. Türkiye'de en düşük ücret, yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Yoksulluk sınırının altındaki bütün ücretler vergiden muaf tutulmalıdır. Enflasyonla mücadele işçi ücretlerini kısarak, işçileri açlığa, sefalete mahkum ederek değil, zamları durdurarak olur."

Türk-İş'in Ankara'da yaşayan 4 kişilik aile üzerinden yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı 14 bin 25 TL'ye, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye yükseldi.