EMEP, Urfa'da iki ilçe dışında DEM Parti'yi destekleyecek

EMEP, Urfa'nın iki ilçesi dışında DEM Parti adaylarını destekleme kararı aldı.

Emek Partisi (EMEP), 80 günü aşkın süredir hakları için direnen Özak Tekstil İşçilerinin temsilcisi Funda Bakış'ı aday gösterdiği Haliliye ve Eyyübiye dışında Urfa'da diğer ilçeler ve büyükşehirde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adaylarını destekleme kararı aldı. Eyyübiye'de ise TİP'in adayı desteklenecek.

Artı Gerçek'ten Ali Güzel'in aktardığına göre Özak Tekstil direnişinin simge isimlerinden Funda Bakış'ın Haliliye Belediye Başkan adaylığı EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca'nın da katıldığı tanıtım toplantısında resmen duyuruldu.

"EMEKTEN YANA OLAN ADAYLARI DESTEKLEYECEĞİZ"

Alınan kararı değerlendiren EMEP İl Yönetim Kurulu üyesi Celalettin Özden, şunları söyledi:

"Urfa'da bu dönem seçimlerin stratejik bir önemi var. AKP'yi zayıflatacağımız her yerde DEM Parti ya da başka bir adayı destekleme kararımız var. Emekten yana olan veya inandığımız kim varsa seçime girmediğimiz yerlerde onları destekleyeceğiz. Birecik'te DEM Parti ile beraber seçime giriyoruz. Orada DEM Parti logosuyla seçime girecek encümen adaylarımız da var."