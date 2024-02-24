Sosyalist Enternasyonal'de konuşan Özgür Özel'den Gazze ve neoliberalizm vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında konuştu. Nisan ayında Filistin'e gideceğini belirten Özgür Özel, konseydeki liderlerden Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için atılması gereken adımların daha fazla tartışılmasını isterken Sosyalist Enternasyonalin atabileceği en önemli adımlardan birinin 'neoliberal ekonomik düzenin sömürdüğü insanların yanında durmak' olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısının, “Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması” başlıklı 1’inci Oturumunda konuştu.

Sözlerine başlarken 6 Şubat depremlerinin ardından İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yardımlar ve kurulan sahra hastaneleri için teşekkür eden Özgür Özel, şunları söyledi:

“Biz bu acıyı yaşarken yardıma koşan ilk ülkelerden bir tanesi, 24 saat içinde yanımızda olan, 10 şehrimizde arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan, 500 kahraman denizcisi ile 2 askeri gemisi ile Türkiye’de olan ve Hatay ilimizde bir sahra hastanesi kurarak vatandaşlarımızın yanında olan İspanya’ya ülkem ve tüm vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum."

YEREL SEÇİM MESAJI

47 yıldır Sosyalist Enternasyonal üyesi olan CHP'nin, Türkiye’de sosyal demokrasinin en önemli savunucusu ve tek siyasi temsilcisi olduğunu ifade eden Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik mesajlar da verdi:

"Partimizin belediye başkanları, hepinizin yakından bildiği İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın ve Hatay’ın da içlerinde bulunduğu Türkiye’de çok önemli şehirleri ve nüfusumuzun neredeyse yüzde 60’ına yakınının bulunduğu şehirleri yönetmektedir. Belediyelerimiz, ekonomik zorlukların halkımıza etkilerini sosyal demokrat hizmetler ve dayanışma politikaları ile azaltmışlardır. Amacımız yerel yönetimlerdeki başarılarımızı büyütmek ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ülkemizin genelinde hakim kılmaktır."

"NEOLİBERAL DÜZENİN SÖMÜRDÜĞÜ İNSANLARIN YANINDA DURMALIYIZ"

Dünya genelinde kamu yararı gözeten sosyal politikalarla şahsi çıkarlara dayalı sağ siyasetin çatıştığını vurgulayan Özgür Özel, “Biz sol, sosyalist, sosyal demokratlara düşen, kamu yararını siyasetin ve düzenin merkezine almaktır. Aşırı sağın yükselişine ve artan popülizme karşı mücadelede partilerimizin, kurumlarımızın ve Sosyalist Enternasyonalin atabileceği en önemli adımlardan biri, neoliberal ekonomik düzenin sömürdüğü insanlarımızın yanında olmak, yanında durmaktır” dedi.

FİLİSTİN ÇAĞRISI

Nisan ayında Filistin’e giderek İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara dikkat çekmek istediğini belirten Özgür Özel, konuşmasını, toplantıdaki liderlere Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verilmesi için atılacak adımların daha fazla tartışılması çağrısı yaparak sonlandırdı:

"7 Ekim 2023’te Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonlarda şu an itibariyle 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, bunun önemli kısmının kadınlar ve çocuklar olduğunu hatırlatmak isterim. Bu konuda geçtiğimiz kasım ayında uluslararası barış çağrısında bulunmuş, Sosyalist Enternasyonal’de temsil edilen ülkelerdeki sol, sosyal demokrat partilerin liderlerine bir mektup yazmıştım. Önümüzdeki nisan ayında Filistin’e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze’deki insanlık dramına çekmek istiyorum ve bu konuda önemli bir mesafe aldığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum.

Önümüzdeki nisan ayındaki ziyaretten sonra Gazze’de derhal bir kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların geçişine izin verilmesiyle ilgili buradan önemli bir çağrıyı hep birlikte tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Sorunun kalıcı çözümü, Birleşmiş Milletler’in 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ile erişilecek iki devletli oluşuma ihtiyaç duyduğunu vurgulamak isterim. Akan kan nerede olursa olsun ister Ukrayna, ister Gazze, ister Yemen, ister Afrika’da, dünyanın neresinde olursa olsun güçlünün ve zulmün karşısında durmaya, mazlum halklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."