Mansur Yavaş: 'Projesi yok' diyenler projelerimi kopyalamaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. "Seçime giderken artık kimse icraatlarıyla oy istemiyor. Artık Türkiye bu hale geldi" diye konuşan Yavaş, "Biz seçilmeden önce karalamalar yaptılar. Şu ana kadar da karalayacak bir şey bulamadılar" dedi. Önceki yerel seçim dönemini anımsatan Yavaş, "'Projesi yok' diyenler, projelerimi kopyalamaya başladı" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Projelerinin kopyalandığını söyleyen Yavaş, "Cebimden vermiyorum, Ankara halkından aldığımı, Ankara halkına veriyorum" diye konuştu.

Yavaş, şunları söyledi:

"Seçime giderken artık kimse icraatlarıyla oy istemiyor. Artık Türkiye bu hale geldi. Biz seçilmeden önce karalamalar yaptılar. Şu ana kadar da karalayacak bir şey bulamadılar. Merak ediyorum torbadan ne çıkacak? Ama bu kardeşinize hiçbir şey tutmaz. Müfettişler geliyor, raporlarını yazıyor. Soruşturmaya değer bir husus bulamıyorlar. Türkiye’de emeklilerin sorunlarına seyirci kalmayan belediye biziz. Altı aydır destek oluyoruz, desteklerimizi de artıracağız. Biz destek olamaya başladık diğerleri de ‘biz de vereceğiz’ demeye başladı. Bir sürü AK Partili belediye var. Neden destek vermiyorlar? ‘Projesi yok’ diyenler, projelerimi kopyalama başladı. Cebimden vermiyorum, Ankara halkından aldığımı, Ankara halkına veriyorum."

Belediye başkanlığınü sürdürdüğü beş yıl boyunca hiçbir israfın içinde olmadığını kaydeden Yavaş, "Bana güvenenlerin başını eğdirmedim. Bizlere destek olan herkes, aldığımız duaların hepsine ortak oldu. Bizlere güvenen destek olan tüm hemşerilerime Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Artık Ankara’da bir şeyler değişmeliydi. Dedikoduları hepiniz duyuyordunuz. Birisinin buna son vermesi gerekiyordu. Hiçbir Allah’ın kulunu ayırmadım. Benim vicdanım buna el vermez. Kim nereye oy verirse versin, elbette kendi düşüncesi vardır. Saygılı davrandım ve beş yıl boyunca bana oy vermeyenlere karşı benden bir söz duymadınız" diye konuştu.

"BELEDİYENİN İÇİNDE DE BENİM FOTOĞRAFIMI ASMAK YASAK"

Belediyecilik anlayışlarının çok farklı olduğunu kaydeden Yavaş, "Ankara’nın hiçbir yerinde benim reklamımı görmediniz. Belediyenin içinde de benim fotoğrafımı asmak yasak. Biz mal varlığımızı da açıklıyoruz. İnşallah rakiplerimiz de mal varlıklarını açıklarlar. Asılan pankartların parasını kimin ödediğini açıklarlar. Bizim Ankara halkının parasını boşa götürecek projemiz yok. Benim çılgın projem falan yok" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herhangi bir köyde su akmıyorsa, o köyün kime oy verdiğinin ne önemi var? Vicdan sahibi bunları arar mı? 53 mahallemizde asbestli su borularını ortadan kaldırdık. 47 köye ücretsiz internet sağladık. 24 adet köyümüze yangın tankeri verdik. 117 bin ton asfalt attık ve köprüler yaptık. Kesimhane binası da açılışa açık. Şereflikoçhisar’a aile yaşam merkezi yapıyoruz. Seçime giderken artık kimse icraatlarıyla oy istemiyor. Artık Türkiye bu hale geldi. Biz seçilmeden önce karalamalar yaptılar. Şu ana kadar da karalayacak bir şey bulamadılar. Merak ediyorum torbadan ne çıkacak? Ama bu kardeşinize hiçbir şey tutmaz. Müfettişler geliyor, raporlarını yazıyor. Soruşturmaya değer bir husus bulamıyorlar.

"ANKARA HALKINDAN ALDIĞIMI ANKARA HALKINA VERİYORUM"

Bir personelim dahil savcılığa gidip ifade vermedi. ‘Yardımları kesecekler’ diyorlar. Eskiden yardımlar tek tek göstere göstere dağıtılırdı. Şimdi Başkent Kart ile birlikte esnafımızın da para kazanmasını sağlıyoruz. Ankara’da 200 bin aileye destek oluyoruz. Önceliğim insanların aç kalmaması. Hükümet de yapmıyor. Ailelere doğal gaz ve et yardımı veriyoruz. Bunları da artıracağız. Şereflikoçhisar’da 2 bin 139 aileye destek olmaya devam ediyoruz. Kırtasiye desteği sağlıyoruz. Destek olmadığımız aile yok. Başı dara düşenin Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında. Koçhisar’da 3 bin 223 çiftçiye bir milyon 500 kilogram tohum desteği, 2 bin 270 çiftçiye mazot desteği, 539 çiftçiye sıvı gübre desteği, bin 92 çiftçiye sebze fide desteği sağladık. Hayvancılık yapanlar için sulama sistemine geçtik. Köylerde sulu tarıma geçilmesi için çalışmalar yaptık.

Türkiye’de emeklilerin sorunlarına seyirci kalmayan belediye biziz. Altı aydır destek oluyoruz, desteklerimizi de artıracağız. Biz destek olamaya başladık diğerleri de ‘biz de vereceğiz’ demeye başladı. Bir sürü AK Partili belediye var. Neden destek vermiyorlar? ‘Projesi yok’ diyenler, projelerimi kopyalama başladı. Cebimden vermiyorum, Ankara halkından aldığımı, Ankara halkına veriyorum."

Yavaş’a Şereflikoçhisar SKM açılışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Koçak, CHP Ankara milletvekilleri, ilçe başkanı ve il kadın kolları başkanı eşlik etti.